آوبو رينو 6 5 جي الجديد ومعرفه اهم مواصفاته ومميزاته وسعره الحالي

آوبو رينو 6 5 جي الجديد كليا من آوبو والذي تم الإعلان عن أطلاقة حديثا. والتي أعلنت عنه شركه آوبو عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده هواتف حديثه تم إطلاقها هذه الأيام والتي جاري الإعلان عنها مثل هواوي نوفا 8 5 جي ومعرفه اهم مميزاته ومواصفاته بالتفصيل وسعره. كما تم الإعلان أيضا عن انفنكس نوت 10 برو الجديد ومعرفه اهم مميزاته ومواصفاته وسعره بالأسواق. والآن سوف نقوم بشرح وتفصيل جميع مواصفات ومميزات الهاتف. ومعرفه سعره الحالي الذي تم إطلاقه به من خلال هذه المقالة.

آوبو رينو 6

بالإضافة إلي ذلك أعلنت آوبو علي أن الهاتف يقدم بنفس المميزات التي في الإصدار السابق. حيث أن الهاتف جاء بالعديد من التطورات ونجد أن الخامات افضل من الغريم المسطح الجديد الذي يشبه الايفون. كما يأتي بمعالج أداءه جيد جدا إلي حد ما عن الجيل السابق الذي تم إصدارة. أما البطارية فهي تدعم الشحن السريع مالتي تعتبر اهم نقطه شحن مميزه للهاتف.

مواصفات oppo reno 6

كما أعلنت أيضا شركه آوبو عن مواصفات ومميزات الهاتف الجديد والتي نوضحها لكم بالتفصيل عبر النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 156.8×72.1×7.6 ملي مع وزن 182 جرام.

الهاتف مصنوع من خامات خراجيه وهو الزجاج والخلف فريم معدني.

يدعم تركيب شريحتين اتصال حتي الجيل الخامس.

شاشه الهاتف من نوع amoled وتأتي بحجم 6.43 بوصه وبجوده fhd وتأتي بدقه تصل إلي 2400×1080 بكسل. كما تدعك كثافه بكسلات تصل إلي 409 بكسل وأبعاد عرض 20:9 بالإضافة إلي ذلك تدعم طبقه حماية من نوع corning gorilla glass.

الهاتف يدعم معالج من نوع ميدياتك 900 بالإضافة إلي ذلك معالج رسومي اخر من نوع مالي جي 78.

مساحه تخزين الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثيه تتميز فيها الأولي بدقه 64 بكسل والثانية بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 2 بكسل بالإضافة إلي ذلك دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 32 بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبح اسفل الشاشة وتدعم أيضا بصمه للوجه.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4300 أمبير وتدعم شحن بقوه 65 وآت.

ألوان الهاتف البنفسجي والأزرق والأسود.

سعر هاتف آوبو رينو 6

كما تم الإعلان عن سعر الهاتف المتوقع نزوله بالمملكة وهو 1900 ريال سعودي والذي يصل بالمصري الي 8990 جنيه.