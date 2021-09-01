حساب المواطن دخول حسابي 1443 رابط استعلام المواطن برقم الهوية

حساب المواطن دخول حسابي هذه واحدة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في السعودية للاستفادة من برنامج حساب المواطن السعوديـ حيث توفر البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات منها الدخول على حساب المواطن كما يمكن تحديث الحسابات من خلال رقم الهوية وخدمة الاستعلام الإلكتروني عن حساب المواطن، ويعتبر الهدف من صدور ذلك البرامج هو توفير الوقت والجهد وتسهيل معاناة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

حساب المواطن دخول حسابي

يقدم برنامج حساب المواطن السعودي العديد من الخدمات ومنها الدعم المالي للعائلات ذات الدخل الصغير والمتوسط، وذلك ​​لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، وأيضاً أسعار الماء والطاقة الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

كما يلتزم برنامج حساب المواطن دخول حسابي بتوفير الدعم المادي للمواطنين المحتاجة لتحسين مستواها الاقتصادي.

بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويجب على الشخص الذي يقوم بالتسجيل في حساب المواطن من أجل تقديم الخدمة المطلوبة.

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الدخول على موقع حساب مواطن والاستعلام بشكل صحيح من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية.

النقر على أيقونة “حسابي”.

ثم النقر فوق حقل “الاستعلام”.

حدد خدمة “الاستعلام برقم الهوية الوطنية”.

إدخال كود التحقق المرئي الظاهر على الشاشة.

النقر فوق زر “استعلام”.

وسوف يظهر كافة المعلومات المطلوبة، وجميع بيانات المتقدم على الشاشة.

عليك زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

الضغط فوق الزر “تفاصيل”.

ثم النقر فوق خيار “تحديث البيانات”.

ثم انقر فوق كلمة “التالي”.

سوف تري صفحة بيانات مستخدم جديدة.

يقوم المستخدم بتحديث البيانات التي يرغب في تغييرها.

ثم يمكنك تغيير العنوان أو رقم الحساب المصرفي.

ثم إيداع الدعم فيه، ثم تغيير الدخل الشهري أو الشهادة المستقلة.

انقر فوق رمز التأكيد للتحقق من صحة البيانات.

أخيرًا النقر فوق رمز “إرسال طلب تحديث البيانات”.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على كافة المعلومات حول دخول حساب المواطن وكيفية تحديث البيانات وللتعرف على المزيد من الأخبار عن حساب المواطن عليك متابعتنا.