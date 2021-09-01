بومبيو: جنودنا الذي خدموا في أفغانستان حافظوا على أمننا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر "تويتر" إن جنود بلاده الذين خدموا في أفغانستان كانوا من النبلاء ونفذوا مهمة تدمير القاعدة وحافظوا على أمن الولايات المتحدة.

وفي تغريدة أخرى، اعتبر بومبيو أن "الانسحاب من أفغانستان وطبيعة هذا الخروج ليسا انتصارا لأمريكا.

وقال: "يتساءل القادة حول العالم عما إذا كانت أمريكا ستكون حليفا جيدا، وأعداؤنا يشيرون لضعف هذه الإدارة".

وليلة الثلاثاء أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك، معتبرا أن قرار الانسحاب من أفغانستان "لا يتعلق فقط بالبلد المذكور، بل بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى".