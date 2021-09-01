طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

طريقة التقديم على الدفاع المدني 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa يعتبر من الأمور التي أقبل عليها الكثير من الأفراد على محركات البحث، وخاصة بعد أن قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف الدفاع المدني 1443 ، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على جميع التفاصيل.

وزارة الدفاع المدني السعودي

تعتبر هذه الهيئة من الهيئات التابعة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وكان تأسيسها في عام 1343 هجرية، وكانت بداية الخدمات التي تقدمها هي إطفاء الحرائق ثم تم تطويرها حتى أصبحت تهدف إلى حماية الممتلكات.

والسكان المتواجدين في المملكة العربية السعودية من أخطار الحوادث والحروب والكوارث والحريق وغيرها من الخدمات الأخرى، كما أن من المسؤوليات الخاصة بها حماية مصادر الثروة الوطنية في أوقات الحرب والسلام.

شروط التقديم في وظائف الدفاع المدني 1443

المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت أنه هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن يستوفيها الأفراد حتى يتمكنوا من التقديم والقبول في وظائف الدفاع المدني وأهمها:

امتلاك الجنسية السعودية حيث إن الأجانب يرفض قبولهم.

يتمتع المتقدم بالسجل الجنائي الذي يخلو من جميع الجرائم التي تخل بالأمانة والشرف.

يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

سن المتقدم يتراوح من 17 إلى 30 عام.

المتقدم طوله لا يقل عن 180 سم .

بالنسبة إلى المتزوجين لا بد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الخاصة بالقبول التي يتم وضعها من خلال لجنة القبول في الإدارة.

المتقدم يكون حاصل على المؤهلات العلمية والفنية الوظيفة التي سوف يلتحق بها.

طريقة التقديم على الدفاع المدني 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

هناك مجموعة من الخطوات التي يتبعها المواطن حتى يتمكن من التقديم للحصول على وظيفة في الدفاع المدني من خلال موقع ابشر، وأهم هذه الخطوات: