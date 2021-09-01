رقم الاسعاف الموحد المجاني 1443 وأرقام طوارئ المستشفيات بالسعودية يعتبر من الأرقام الهامة والضرورية التي لابد من أن يتعرف عليها جميع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، ولهذا المملكة خصصت الأرقام التي تساعد المواطنين على أن يستدعي التدخل الفوري عند التعرض إلى أي نوع من المواقف الخطيرة، وسوف نتعرف بالتفصيل على هذا الرقم.

الحكومة السعودية توفر على المواطنين رقم الإسعاف الموحد المجاني وهو رقم 997، والذي يكون متاح على مدار اليوم.

يمكن للمواطنين والمقيمين أن يتصلوا على هذا الرقم في أي وقت من اليوم.

كما أن هذا الرقم متاح للاتصال من كافة الهواتف المحمولة والمنزلية.

ويستجيب بسرعة كبيرة إلى المتصلين حيث نجد أن السيارة تتوجه إلى العنوان المستهدف للوصول إلى المواطنين وإنقاذ المرضى والتدخل الطبي السريع.

أي شخص يمكنه أن يطلب سيارة إسعاف من خلال التواصل على الرقم الموحد سيارة الإسعاف وهو 997 .

أما بالنسبة إلى التعرض إلى الحوادث، توفر الحكومة الإسعاف الجوي حتى تتمكن من إنقاذ المتضررين.

وإذا تعرض الشخص إلى أي موقف خطير يمكنه أن يتحدث إلى ممثلي خدمة عملاء الإسعاف.

ويتبع التعليمات حتى تصل السيارة وتقوم بعمل اللازم.

رقم الاسعاف الموحد المجاني 1443 وأرقام طوارئ المستشفيات بالسعوديةطلب سيارة إسعافمحتويات خدمة الإسعاف الجوي

الإسعاف الجوي هو الطائرة النفاثة التي تم تخصيصها إلى نقل المصابين والمرضى إلى المستشفيات.

وتحتوي هذه الطائرة على أجهزة متطورة في مجال الطب، بالإضافة إلى وجود الطاقم الطبي المجهز الذي يمكنه أن يسعف المريض.

وتحتوي هذه الطائرة على:

هاتف متصل بالقمر الصناعي لإجراء المكالمات.

الأجهزة التي يتم من خلالها تحليل غازات الدم.

جهاز التنفس الصناعي.

النظام الذي يتم من خلاله تقويم القلب.

الأجهزة التابعة لحالة المريض.

خزان أكسجين مركزي.

المرتبة الهوائية ونظام للتحميل المرضى.

وحده خاصة للعناية المركزة.

أرقام طوارئ الهاتف

وفرت وزارة الاتصالات السعودية الأرقام الهاتفية المخصصة للطوارئ ومنها:

رقم الاستعلامات الطبية ( 905 )

الرقم الخاص بالأعطال ( 904)

رقم المكالمات الدولية ( 900 )

في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على رقم الاسعاف الموحد المجاني 1443 وأرقام طوارئ المستشفيات بالسعودية، وتناولنا جميع التفاصيل عن الموضوع.