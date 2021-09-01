كيف اعرف ارقامي في sac يمكن معرفة الأرقام الخاصة بشركة الاتصالات السعودية sac بسهولة كبيرة من خلال مجموعة من الطرق حيث إن الشركة توفر إلى العملاء هذه الخدمة، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.

شركة الاتصالات السعودية sac

تعتبر من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي توفر خدمات الاتصالات لجميع العملاء الخاصين بها.

حيث إن الشركة لها تاريخ كبير في مجال الاتصالات، وتأسست عام 2002 وما زالت حتى الآن تطور من نفسها حتى تقدم جميع الخدمات التي يحتاج إليها العميل.

وأصبحت الآن لديها العديد من التطبيقات التي توفر الخدمات، بالإضافة إلى المحفظة الخاصة بهذه الشركة.

كيف اعرف ارقامي في stc

يستطيع العملاء أن يتعرفوا على أرقامهم المسجلة في شركة sac من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الرابط المباشر له.

يتم الضغط على أيقونة الخدمات التي تتواجد في أسفل الشاشة.

يضغط العميل على خدمة أرقامي.

قم بإضافة رقم الإقامة بالنسبة إلى المقيمين ورقم الهوية بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

يضيف المستخدم رقم الهاتف الخاص به.

قم بالضغط علي استعلام.

تصل رسالة التأكيد على الهاتف.

التأكيد على الهاتف. يتم ادخال الكود في المكان المحدد له.

قم بالضغط على استمرار.

تظهر أمام العميل القائمة التي تحتوي على جميع الأرقام المسجلة في شركة sac السعودية باسمه.

كيف اعرف رقمي في sac عبر الرسائل النصية

شركة الاتصالات السعودية sac توفر إلى العملاء القدرة على التعرف على الأرقام المسجلة بأسمائهم عبر الرسائل النصية من خلال الآتي:

يرسل العميل الرسالة النصية على الرقم 900 يقوم بكتابة الرقم 9988 بداخلها.

بمجرد أن تصل الرسالة إلى شركة sac السعودية للاتصالات نجد أن العميل يحصل على الرسالة النصية التي تحتوي على جميع الأرقام المسجلة باسمه في هذه الشركة.

قم بالدخول إلى موقع هيئة الاتصالات السعودية من خلال الرابط المباشر.

اضغط على أرقامي.

قم بالضغط علي أبدا الخدمة.

يتم كتابة رقم السجل المدني في المكان المحدد له.

يتم الضغط على رمز التأكيد.

يضغط المستخدم على استعلام.

تظهر جميع الأرقام المسجلة باسمه.

معرفة الأرقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني

تحدثنا في هذا المقال عن كيف اعرف ارقامي في stc وتعرفنا على الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها أن نتعرف على أرقام الهواتف المسجلة باسم العميل في شركة الاتصالات السعودية sac.