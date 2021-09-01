حل مشكلة عدم الظهور في منصة مدرستي عبر توكلنا 1443 من أكثر الأمور بحثًا من قبل الطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث تُعتبر من أبرز المشاكل التي يُمكن أن تواجه الكثيرين من الطلاب مما يدفعهم للبحث عن طريقة حلها بشكل سريع لكي يُتابعون الدراسة عبر المنصة، واليوم سوف نتطرق لحلها عبر السطور القادمة.حل مشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي 1443
تُعتبر حل مشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي، ويُمكنك حل المشكلة عبر الخطوات التالية:
- قم بتحميل تحديث جديد لتطبيق توكلنا ويتم تحميله من (play أو App Store) أو (متجر play).
- إذا استمرت المشكلة بعد التحميل لابد من حذف التطبيق وقم بإعادة تحميله من الصفر.
- بعد ذلك استمرت المشكلة قم بتحميل التطبيق ويُمكن أن نقوم على تسجيل الخروج من الحساب الشخصي وإعادة التسجيل مرة ثانية.
- في حالة الاستمرار المشكلة بعد ظهور البيانات ويُمكنك التواصل مع الدعم الفني لتطبيق توكلنا.
يُمكنك للطالب والمعلم وولي الأمر تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا لابد من اتباع ما يلي:
- قم بتثبيت عملية تطبيق توكلنا.
- افتح تطبيق توكلنا على جوالك وسجل دخول إذا كان لديك حساب أو إنشاء حساب جديد.
- الضغط على خانة الخدمات ثم اختيار الخدمات التعليمية.
- النقر على خانة بياناتي منصة مدرستي.
- تأكد من اسم المستخدم ثم أضغط لوضع إشارة بجانب الطلب ثم أضغط على إرسال.
- إرسال كلمة السر عبر رسالة نصية عبر جوالك.
- الانتقال بعد ذلك إلى منصة مدرستي.
- اختر حساب مايكروسوفت وذلك الخيار لكلاً من الطلاب والمعلمين.
- قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على خانة تسجيل الدخول.
منصة مدرستي وفرت الكثير من الخدمات الإلكترونية ويُمكنك التسجيل عبر ما يلي:
- الانتقال إلى منصة مدرستي الإلكترونية.
- الضغط على خانة تسجيل جديد.
- قم بكتابة رقم الهوية أو الإقامة.
- قم بإدخال رقم الجوال للتحقق ثم أنقر عليها لكي يتم إرسال الرمز الخاص بك عبر جوالك.
- اكتب الرمز ثم أضغط على تحقق وسوف يتم عملية تأكيد الحساب.
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حل مشكلة عدم الظهور في منصة مدرستي عبر توكلنا 1443 من أكثر الأمور بحثًا من قبل الطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث تُعتبر من أبرز المشاكل التي يُمكن أن تواجه الكثيرين من الطلاب مما يدفعهم للبحث عن طريقة حلها بشكل سريع لكي يُتابعون الدراسة عبر المنصة، واليوم سوف نتطرق لحلها عبر السطور القادمة.حل مشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي 1443
تُعتبر حل مشكلة عدم ظهور بيانات تسجيل دخول منصة مدرستي، ويُمكنك حل المشكلة عبر الخطوات التالية:
- قم بتحميل تحديث جديد لتطبيق توكلنا ويتم تحميله من (play أو App Store) أو (متجر play).
- إذا استمرت المشكلة بعد التحميل لابد من حذف التطبيق وقم بإعادة تحميله من الصفر.
- بعد ذلك استمرت المشكلة قم بتحميل التطبيق ويُمكن أن نقوم على تسجيل الخروج من الحساب الشخصي وإعادة التسجيل مرة ثانية.
- في حالة الاستمرار المشكلة بعد ظهور البيانات ويُمكنك التواصل مع الدعم الفني لتطبيق توكلنا.
يُمكنك للطالب والمعلم وولي الأمر تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا لابد من اتباع ما يلي:
- قم بتثبيت عملية تطبيق توكلنا.
- افتح تطبيق توكلنا على جوالك وسجل دخول إذا كان لديك حساب أو إنشاء حساب جديد.
- الضغط على خانة الخدمات ثم اختيار الخدمات التعليمية.
- النقر على خانة بياناتي منصة مدرستي.
- تأكد من اسم المستخدم ثم أضغط لوضع إشارة بجانب الطلب ثم أضغط على إرسال.
- إرسال كلمة السر عبر رسالة نصية عبر جوالك.
- الانتقال بعد ذلك إلى منصة مدرستي.
- اختر حساب مايكروسوفت وذلك الخيار لكلاً من الطلاب والمعلمين.
- قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على خانة تسجيل الدخول.
منصة مدرستي وفرت الكثير من الخدمات الإلكترونية ويُمكنك التسجيل عبر ما يلي:
- الانتقال إلى منصة مدرستي الإلكترونية.
- الضغط على خانة تسجيل جديد.
- قم بكتابة رقم الهوية أو الإقامة.
- قم بإدخال رقم الجوال للتحقق ثم أنقر عليها لكي يتم إرسال الرمز الخاص بك عبر جوالك.
- اكتب الرمز ثم أضغط على تحقق وسوف يتم عملية تأكيد الحساب.
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