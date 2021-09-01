مانشستر يونايتد يرحب برونالدو بأغنية لأم كلثوم

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحمل أغنية أم كلثوم "كان لك معايا أجمل حكاية".

وتضمن المنشور إشارة إلى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعاقده مع مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي، إذ حمل مقطع الفيديو الذي اشتمل على 11 ثانية فقط، أغنية "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".

وجاء اختيار نادي مانشستر يونايتد لأغنية أم كلثوم الشهيرة، من أجل الاحتفال بعودة رونالدو إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد رحلة احتراف خارج أوروبا مع فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ووضع النادي كلمة كريستيانو ورمز "المعزة"، في إشارة لأنه الأعظم في العالم، كتعليق مرافق للأغنية.

واختارت صفحة مانشستر يونايتد باللغة العربية الاحتفال بعودة رونالدو، بتلك الأغنية التي تحمل كلمات معبرة عن اللحظات السعيدة التي شهدها الفريق خلال فترة تواجد اللاعب مع الفريق، والتحليق في سماء أوروبا بالبطولات، سواء التتويج بالمحلية أو القارية.