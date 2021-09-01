اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أنه "ليس واضحا بعد إن كانت حركة طالبان قد تخلت عما كانت تتسم به من قسوة في السابق".
وفي مؤتمر صحفي عقده، أضاف ميلي: "أستطيع أن أقول لكم بناء على تجربة شخصية إن هذه كانت جماعة عديمة الرحمة من قبل".
وتابع: "هل تغيرت أم لا.. هذا أمر سننتظر لنعرفه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: لم يتضح بعد إن كانت ”طالبان” قد تغيرت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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