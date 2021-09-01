أعلن رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمتع بالشجاعة الكافية لعرض استقبال اللاجئين من أفغانستان.
وقال ساسولي: "شاهدنا دولا خارج الاتحاد الأوروبي ترحب بطالبي اللجوء الأفغان، لكن لن نر دولة واحدة من دول الاتحاد تفعل ذلك. الكل اهتموا فقط بهؤلاء الذين عملوا معنا وعن عائلاتهم، لكن لم يملك أحد الشجاعة الكافية كي يعرض اللجوء لأولئك الذين لا تزال حياتهم مهددة".
وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين كانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تجلي مواطنيها، وأعدادا من الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية من مطار كابل، وذلك بعد بسط حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي البلاد أواسط الشهر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الأوروبي: دول الاتحاد لم تتحلّ بالشجاعة اللازمة لإيواء اللاجئين الأفغان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.