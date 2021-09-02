مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46

- 1/2
- 2/2
دفعات حساب المواطن هي الدفعات التي ينتظرها المواطنين من المستحقين من راتب دعم البرنامج في المملكة العربية السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تساعدهم تلك الدفعات المستحقة من مواجهة الغلاء وسد احتياجاتهم خلال الشهر، في السياق التالي نستعرض مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 في الشهور المقبلة، كما نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46.مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021
يتم صرف حساب المواطن في يوم 10 بكل شهر من الأشهر الميلادية بالتقويم الميلادي، حيث يتم الصرف من صباح اليوم العاشر من الشهر، وهناك بعض الاستثناءات التي يستثنى منها الصرف في هذا اليوم، وهي على النحو التالي:
- صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي في أيام الدوام الرسمية، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.
- كما يتم صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في يوم 9 من الشهر الميلادي، الذي يسبق يوم 10، ما إن جاء اليوم العاشر في يوم الجمعة من الأسبوع.
- أيضًا في حالة اتيان يوم 10 من الشهر في يوم السبت، ففي تلك الحالة يتم صرف دفعة دعم حساب المواطن الجديدة في يوم الأحد الذي يليه والذي يتوافق مع يوم 11 من الشهر الميلادي.
ويتم صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 كما يتضح بالجدول التالي:
|دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر الدفعة 46
|يتم الصرف في يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 الموافق 2 صفر 1443
|دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر الدفعة 47
|يتم الصرف في يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 الموافق 23 صفر 1443
|دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر الدفعة 48
|يتم الصرف في يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 الموافق 5 ربيع ثاني 1443
|دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر الدفعة 49
|يتم الصرف في يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 الموافق 5 جمادى الأول 1443
يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46 لشهر سبتمبر المنتظر صرفها بعد أيام قليلة لبرنامج حساب المواطن إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط برنامج حساب المواطن الرسمي الإلكتروني.
- ثم الضغط على حسابي.
- النقر على خدمة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.
- كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية في الحقل الخاص به.
- كتابة كلمة المرور.
- إدراج رمز التحقق.
- النقر على استعلام.
الوسوم
دفعات حساب المواطن هي الدفعات التي ينتظرها المواطنين من المستحقين من راتب دعم البرنامج في المملكة العربية السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تساعدهم تلك الدفعات المستحقة من مواجهة الغلاء وسد احتياجاتهم خلال الشهر، في السياق التالي نستعرض مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 في الشهور المقبلة، كما نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46.مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021
يتم صرف حساب المواطن في يوم 10 بكل شهر من الأشهر الميلادية بالتقويم الميلادي، حيث يتم الصرف من صباح اليوم العاشر من الشهر، وهناك بعض الاستثناءات التي يستثنى منها الصرف في هذا اليوم، وهي على النحو التالي:
- صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي في أيام الدوام الرسمية، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.
- كما يتم صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في يوم 9 من الشهر الميلادي، الذي يسبق يوم 10، ما إن جاء اليوم العاشر في يوم الجمعة من الأسبوع.
- أيضًا في حالة اتيان يوم 10 من الشهر في يوم السبت، ففي تلك الحالة يتم صرف دفعة دعم حساب المواطن الجديدة في يوم الأحد الذي يليه والذي يتوافق مع يوم 11 من الشهر الميلادي.
ويتم صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 كما يتضح بالجدول التالي:
|دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر الدفعة 46
|يتم الصرف في يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 الموافق 2 صفر 1443
|دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر الدفعة 47
|يتم الصرف في يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 الموافق 23 صفر 1443
|دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر الدفعة 48
|يتم الصرف في يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 الموافق 5 ربيع ثاني 1443
|دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر الدفعة 49
|يتم الصرف في يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 الموافق 5 جمادى الأول 1443
يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46 لشهر سبتمبر المنتظر صرفها بعد أيام قليلة لبرنامج حساب المواطن إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط برنامج حساب المواطن الرسمي الإلكتروني.
- ثم الضغط على حسابي.
- النقر على خدمة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.
- كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية في الحقل الخاص به.
- كتابة كلمة المرور.
- إدراج رمز التحقق.
- النقر على استعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.