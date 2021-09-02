مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46

دفعات حساب المواطن هي الدفعات التي ينتظرها المواطنين من المستحقين من راتب دعم البرنامج في المملكة العربية السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تساعدهم تلك الدفعات المستحقة من مواجهة الغلاء وسد احتياجاتهم خلال الشهر، في السياق التالي نستعرض مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 في الشهور المقبلة، كما نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46.

مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021

يتم صرف حساب المواطن في يوم 10 بكل شهر من الأشهر الميلادية بالتقويم الميلادي، حيث يتم الصرف من صباح اليوم العاشر من الشهر، وهناك بعض الاستثناءات التي يستثنى منها الصرف في هذا اليوم، وهي على النحو التالي:

صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي في أيام الدوام الرسمية، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

كما يتم صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في يوم 9 من الشهر الميلادي، الذي يسبق يوم 10، ما إن جاء اليوم العاشر في يوم الجمعة من الأسبوع.

أيضًا في حالة اتيان يوم 10 من الشهر في يوم السبت، ففي تلك الحالة يتم صرف دفعة دعم حساب المواطن الجديدة في يوم الأحد الذي يليه والذي يتوافق مع يوم 11 من الشهر الميلادي.

ويتم صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021 كما يتضح بالجدول التالي: