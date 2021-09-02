تصفيات المونديال.. فوز مصري "باهت" على أنغولا

حقق منتخب مصر فوزا باهتا بهدف نظيف على ضيفه الأنغولي، الأربعاء، في مستهل مشوارهما بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد مجدي (أفشة) في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، عبر ركلة جزاء تسبب فيها أحمد فتوح.

ورغم أن "الفراعنة" حققوا المراد من المباراة وجمعوا 3 نقاط مهمة، فإن الأداء أثار قلق الجماهير لا سيما قبل 4 أيام من مواجهة الغابون خارج الديار في الجولة الثانية.

ومر الشوط الأول بهدوء نسبي من المنتخبين بعد الهدف، فيما تراجع الأداء المصري في الشوط الثاني وكاد أن يفقد أصحاب الأرض تقدمهم.

وافتقد منتخب مصر جهود نجمه الأبرز محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن رفض ناديه إرساله إلى مصر في ظل إجراءات حكومية بريطانية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يرد ليفربول خلال ساعات على طلب مصري باستدعاء صلاح لمباراة الغابون، التي خسرت من ليبيا بنتيجة 2-1 في مباراتهما الأولى بالتصفيات.