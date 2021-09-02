تردد قنوات عين التعليمية 1443 الجديد على النايل والعرب سات

إضافة إلى المنصات التعليمية والحضور في المدارس للعام الدراسي الجديد 1443، فإن الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية، يهتمون بمعرفة تردد قنوات عين التعليمية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، لمتابعة الدروس التي تنقلها يوميًّا والتي يشرح نخبة من المعلمين والمعلمات الأكفاء، ليستفيد منها الطلاب في جميع المدارس بالمملكة، ومن الممكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهذه القنوات على الإنترنت والاستفادة من الدروس والاختبارات والمسابقات التعليمية.

تردد قنوات عين التعليمية 1443 على نايل سات

ويهتم الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور في السعودية بمعرفة تردد قنوات عين التعليمية 1443هـ، خصوصًا بعد الانتظام في العام الدراسي الجديد، وننشر التردد الخاص بالقنوات على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 11564.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

الجودة: SD.

اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة عين دروس.

تردد قناة عين على القمر الصناعي عرب سات

ومن الممكن تنزيل قناة عين التعليمية من القمر الصناعي عرب سات، للاستفادة من الدروس والشرح لجميع المراحل التعليمية في المملكة، وذلك على النحو التالي:

تردد قناة العين على القمر الصناعي عرب سات: 12437.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب أفقي.

كيفية ضبط قناة دروس عين

ومن الممكن ضبط قناة عين التعليمية على التلفاز باتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى جهاز الاستقبال. الضغط على زر إعدادات. الضغط على تركيبات. واختيار القمر الصناعي، عرب سات أو نايل سات. الضغط على إضافة تردد. كتابة التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب بشكل صحيح، كما موضح في الأعلى. الضغط على بحث. تنزيل القناة على قائمة القنوات الخاصة بجهاز الاستقبال. العودة إلى الخلف. الضغط على إدارة القنوات. واختيار القناة، ثمّ نقلها إلى القنوات الأولى ليمكن الوصول إليها في أسرع وقت.

قنوات عين على يوتيوب

ويُمكن متابعة قنوات عين التعليمية ومشاركة محتوى الدروس مع الأصدقاء وذلك من خلال موقع يوتيوب، كما يمكن الرجوع إليها ومشاهدتها في أي وقت، كما يجري عرض الدروس على القنوات أكثر من مرة خلال اليوم ليتمكن الطلاب من مشاهدتها في الأوقات التي تناسبهم.