خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1443 وطريقة رصد الحضور

يهتم كثير من الطلاب والطالبات والمعلمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي وطريقة إثبات الحضور، خصوصًا بعد بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ يوم الأحد 29 أغسطس المنصرم، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي للتعلم عن بعد، وتعويض الطلاب عن الحضور في المدارس على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ جرى إغلاق المدارس والجامعات منذ مارس 2020م، إلى أن قررت العود إلى المدارس في هذا العام، مع استمرار المنصات الإلكترونية التي توفر المناهج والدروس المختلفة، والواجبات، والاختبارات، وساحات

خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي

ويجري تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع عدد من الخطوات السهلة، ليتمكن الطالب والمعلم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية. القنر على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت أوفيس. الانتقال إلى صفحة إدخال بيانات الدخول للمنصة. إدخال البريد الإلكتروني. أو إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور. النقر على دخول.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي

وفي حالة الرغبة في تسجيل الطلاب الجدد في منصة مدرستي التعليمية، فإنه لا بد من الدخول إلى رابط المنصة، واتباع عدد من الخطوات:

الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لمنصة مدرستي التعليمية. النقر على تسجيل جديد. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. كتابة رقم الجوال. إدخال الرمز المرئي. النقر على التالي. تسجيل اسم الطالب الجديد بالكامل. إدخال رقم الهوية. وتاريخ الميلاد. وتحديد الجنس. تحديد حالة الملف. وإدخال البريد الإلكتروني. إدخال الجوال، وهاتف المنزل. وكتابة الجنسية. التأكد من صحة ودقة البيانات. النقر على تأكيد الحساب. الانتقال إلى منصة مدرستي التعليمية.

كيفية تسجيل الحضور والغياب

ويُمكن للمعلم المسجل في منصة مدرستي التعليمية رصد الغياب والحضور من خلال المنصة وذلك على النحو التالي: