فرنسا أمام البوسنة.. تعادل مخيب وبطاقة حمراء

تعادلت فرنسا على أرضها مع البوسنة بهدف لكل فريق، بعد أن خاضت نصف زمن المباراة تقريبا بعشرة لاعبين، في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم، الأربعاء.

وبعد 9 أسابيع من الخسارة المفاجئة أمام سويسرا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2020، نجح أبطال العالم في إدراك التعادل سريعا عبر أنطوان غريزمان، بعدما وضع إيدن دجيكو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول.

ولعب فريق المدرب ديدييه ديشامب بعشرة لاعبين بعد طرد جول كوندي، بسبب مخالفة عنيفة في بداية الشوط الثاني، ورغم الاستحواذ على الكرة لم ينجح المنتخب الفرنسي في اقتناص نقاط المباراة.

وحافظت فرنسا على سجلها الخالي من الهزائم في 4 مباريات لتتصدر المجموعة بـ8 نقاط، متقدمة بفارق 4 نقاط على أوكرانيا التي تعادلت 2-2 في كازاخستان في وقت سابق من الأربعاء.

ويلتقي منتخب الديوك أوكرانيا خارج أرضها السبت، قبل أن يستضيف فنلندا الثلاثاء، بينما تلعب البوسنة، التي تحتل المركز الرابع بنقطتين من 3 مباريات، ضد كازاخستان الثلاثاء.