هزة أرضية بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل تشيلى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للموقع، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن مركز الهزة جاء على بعد 94.5 كيلومتر من مدينة كوبيابو، وعمق 16.1 كيلومتر.
يذكر أن زلزالا قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة كالاما فى تشيلى منذ 3 أسابيع.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 85 كيلومترًا عن شمال شرقى كالاما، فيما لم ترد أى أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية.
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