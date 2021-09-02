معرفة موعد نتائج القبول الموحد 2021 وخطوات الحصول عليها عبر admhec.gov.jo

موعد نتائج القبول الموحد 2021، يرغب الكثير من الطلاب في الاردن التعرف على موعد نتائج القبول الموحد 2021، وذلك بعد غلق باب التقديم على الجامعات الأردنية في يوم 28 من شهر أغسطس الماضي، لينتظر الطلاب القبول في إحدى جامعات وكليات الاردن، ويتمكن جميع الطلاب في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية أن يحصلوا على النتائج الخاصة بهم وذلك بشكل الكتروني عبر زيارة موقع التنسيق والقبول، وهو موقع رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم، يستطيع أي طالب أن يحصل من خلاله على النتيجة الخاصة بالقبول في الجامعات لهذا العام الدراسي، ونتابع معكم اخبار ظهور نتائج القبول بشكل دوري، ونستعرض معكم اليوم خطوات الاستعلام عنها بالتفصيل، وقبل ذلك نتعرف على الموعد الخاص بظهورها.

موعد نتائج القبول الموحد 2021

نقدم لكم اليوم موعد نتائج القبول الموحد 2021، حيث قد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن هذه النتائج من المتوقع ظهورها في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما أنه قد أوضح أن معدلات القبول بالجامعات الاردنية قد تراجع بنسبة 1 – 5 نقاط هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، ويرجع ذلك الأمر إلى انخفاض نسب النجاح هذا العام عن العام الماضي، ويستطيع الطالب أن يحصل على نتائج القبول الخاصة به وقت ظهورها، وذلك عبر زيارة الرابط الرسمي الذي سوف نقدمه لكم في الفقرة التالية مع الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2021

بعد التعرف على موعد نتائج القبول الموحد 2021، نوضح لكم خطوات الاستعلام عن هذه النتائج والتي من المفترض أن تظهر في مطلع الشهر القادم، والخطوات هي كالتالي ..

يتم الذهاب أولا إلى موقع وحدة تنسيق القبول بالجامعات الاردنية. ثم الضغط على معرفة نتائج القبول 2021 للجامعات الاردنية. القيام بكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب مع التأكد جيدا من كتابتها بشكل صحيح. واخيرا يتم الضغط على عرض نتائج القبول. سوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى بها النتائج الخاصة بقولك في الجامعات الأردنية لهذا العام.

قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول بالجامعات والتي سوف تظهر في مطلع الشهر المقبل، نتمنى لكم التوفيق.

قام العديد من الطلاب بالتقديم على الجامعات الأردنية وذلك عبر رابط موقع وحدة تنسيق القبول، حيث أن وزارة التعليم العالي قد أتاحت ذلك الرابط لكي يقوم كل طالب بالتقديم على القبول الموحد هذا العام، وتم غلق باب التقديم منذ اليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي، ومن المفترض ظهور نتائج القبول في بداية شهر أكتوبر المقبل.