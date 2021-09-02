قذائف كورونا تتواصل فى البرازيل .. 27.345 غصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد وصلت إلى 20 مليونا و804 آلاف و215.

وأكدت الوزارة فى تقريرها اليومى بشأن الوضع الوبائى، أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ كورونا بلغ 581 ألفًا و150 حالة.

كورونا فى البرازيل

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.