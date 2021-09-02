“برقم الاكتتاب” رابط mof.sy نتائج المفاضلة العامة لقبول الجامعات السورية (علمي – أدبي – مهني)

رابط mof.sy نتائج المفاضلة العامة لدخول الجامعات السورية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 حيث قامت وزارة التعليم العالي بالدولة السورية بإعلان قوائم المقبولين في الجامعات السورية للعام الجديد من الأقسام العلمية والأدبية وكذلك المهنية، برقم الاكتتاب، وذلك للطلاب الناجحين بالتوجيهي والذين انتهوا من قبل من التسجيل الإلكتروني بموقع المفاضلة ويترقبوا موعد الإعلان عن النتائج.

موقع وزارة التعليم العالي السوري

حيث قام موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا بعد الانتهاء من إعلان نتائج توجيهي 2020 في الدورة الأولى، وكذلك الانتهاء من امتحانات الدورة الثانية والتي تم الإعلان عن نتائج الطلاب الناجحين فيها منذ أيام قليلة، يقوم الموقع اليوم بنشر أسماء الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعات السورية لدخول العام الدراسي الجديد، وذلك للمسجلين في المرحلة الأولى منها وأيضا الذين يتم قبولهم بالدورة الثانية، وذلك ليستعد الجميع لدخول الجامعات والتحضير الجيد للعام الجديد كما يتم أيضا فتح باب التنقل بين الجامعات في وقت لاحق.

إعلان نتائج طلاب توجيهي 2020

قامت وزارة التعليم بالدولة السورية بإعلان نتائج توجيهي في شهر يوليو الماضي، للدورة الأولى، وتم تحديد مواعيد اختبارات الدورة الثانية، واستعدت المدارس جيدا لاستقبال اختبارات الطلاب، وتقوم وزارة التعليم على قدم وساق في كل عام بالإعداد الجيد لاختبارات الطلاب، وخاصة في توجيهي، وهي السنة الفاصلة في حياة كل طالب، وقامت الوزارة بالانتهاء الجيد والسريع من تصحيح النتائج ومراجعتها، على أن تقوم وزارة التعليم العالي بتحديد مواعيد وألية قبول الطلاب بالجامعات، والذي يعتمد على مستوى درجات الطلاب في كل عام وكذلك نسب الإقبال على الجامعات المختلفة، حيث يقوم الطلاب بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات بينما تقوم وزارة التعليم العالي بتحديد الشواغر فيها ويتم على هذا تحديد السبر الترشيحي.

مفاضلة الجامعات 2020

يتم البحث في مفاضلة الجامعات عن الكليات العلمية والأدبية التي تم التسجل الإلكتروني فيها، حيث يرتفع البحث في الكليات العلمية وأيضا الأدبية عن كليات الهندسة المعمارية والطب وكليات الفنون الجميلة وأيضا التطبيقية، كليات الآداب والعلوم الإنسانية وكليات العلوم الصحية، كما يرتفع الإقبال على كليات التمريض والتربية الرياضية والمعاهد الفنية والمعاهد التقنية، وذلك للشعب العلمية والأدبية وكذلك المهنية، ويقوم الموقع برفع أو تنزيل قبول تلك الجامعات حسب الإقبال والأماكن الشاغرة فيها.

يقوم الطالب بالدخول المباشر على رابط مفاضلة الجامعات السورية بوزارة التعليم العالي يتم اختيار ايقونة مفاضلة الجامعات 2020-2021. يقوم الطالب بتحديد القسم العلمي أو الأدبي أو المهني. يتم الدخول برقم الاكتتاب.

كيفية الاستعلام على رابط mof.sy نتائج المفاضلة العامة لقبول الجامعات السورية (علمي – أدبي – مهني)