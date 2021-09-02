"كارثة" تطرق الأبواب في طهران.. خطر يهدد المنازل

أفادت صحيفة "هامشهري"، الأربعاء، بأن 6 من أصل 10 مبان في طهران لا تمتثل لمعايير مقاومة الزلازل وقد تتعرض لأضرار جسيمة في حال وقوع هزة عنيفة.
وكتبت الصحيفة نقلاً عن رضا كرامي محمدي مدير منظمة الوقاية من المخاطر وإدارتها في البلدية "60 بالمئة من المباني لا تفي بمعايير مقاومة الزلازل وستتعرض لأضرار جسيمة و20 بالمئة ستدمر بالكامل في حال وقوع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريشتر".
وأدلى كرامي محمدي بهذه التصريحات خلال اجتماع للمجلس البلدي دعا خلاله إلى تجديد أقدم المناطق العمرانية في العاصمة طهران "في أقرب وقت ممكن" للحد من الأضرار في حال وقوع زلزال.
وتواجه إيران مخاطر بسبب عدة صفائح تكتونية وتعبرها العديد من الصدوع، وهي منطقة نشاط زلزالي قوي.
ويبلغ عدد سكان منطقة طهران أكثر من 9 ملايين نسمة.
في مايو 2020، أدى زلزال متوسط القوة بـ4.6 درجات مركزه على بعد 55 كلم من العاصمة إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 بجروح.
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