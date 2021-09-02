فيضانات وانقطاع كهرباء .. عاصفة شديدة تهز عدة مدن فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، انقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص بسبب العاصفة، كما اضطرت السلطات الإسبانية لتعطيل خدمات السكك الحديدية.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إلى ازدياد قوة العاصفة، حيث ضربت بقوة، مدينة ألكانار الساحلية فى إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا.

وتحولت شوارع المدينة إلى مجار لمياه السيول التى جرفت السيارات والأثاث والأشجار باتجاه الساحل.

وأكد مسؤولون أن فرق الطوارئ تدخلت لإنقاذ عشرات الأشخاص المحاصرين فى المبانى والسيارات وأماكن التخييم، مشيرين إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وأعلم رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، تضامنه مع المناطق المنكوبة، داعيًأ المواطنين إلى توخى أقصى درجات الحذر واتباع إرشادات خدمات الطوارئ، إذ إنه من المتوقع استمرار الأمطار خلال الليل.