مصرع جنديين وإصابة 6 آخرين عقب انفجار عبوة ناسفة فى مالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، إن العبوة الناسفة بدائية الصنع، انفجرت لدى مرور شاحنة بيك-آب تابعة للقوات المسلحة الماليّة، قرب قرية دانسان على الطريق بين مدينتى بونى ودوينزتا.
جدير بالذكر، أن القوات المسلحة فى مالى أعلنت يوم 20 أغسطس الماضى عن مقتل 11 من صفوفها وإصابة 10 آخرين فى كمين، استهدف قافلة عسكرية فى وسط البلاد، بحسب "روسيا اليوم".
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