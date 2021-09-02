بايدن لنظيره الأوكرانى : نتعهد بدعمكم فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وتعهد جو بايدن بدعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا، لكنه لم يؤكد موقفا حاسما بشأن المسألة البالغة الحساسية المتمثلة برغبة كييف فى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى. وأكد الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها فى مواجهة روسيا. جدير بالذكر، أنه كان مقررا عقد هذه القمة يوم الإثنين الماضى، إلا أنها تأجلت مرتين بسبب التطورات المتلاحقة فى أفغانستان والطريقة التى انسحبت بها الولايات المتحدة.

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