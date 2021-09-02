اليابان تسجل أول حالتى إصابة من سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة اليابانية، إن الحالتين لشخصين عادا إلى البلاد من الخارج، حيث ثبت إصابتهما بالسلالة الجديدة فى الحجر الصحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت تحذيرات حول النوع الجديد من فيروس كورونا "مو"، والذى تم تحديده لأول مرة فى كولومبيا يناير الماضى.

منظمة الصحة قالت عنه إن خطورته تتمثل فى مقاومة اللقاحات، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهمها بشكل أفضل، وإن متغير مو له كوكبة من الطفرات تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعى وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.