رابط www.mol.ps تحديث بيانات الخريجين 2021 بوابة الدخول الموحد في وزارة العمل

رابط www.mol.ps تحديث بيانات الخريجين حسب آخر بيان من وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة والتي تناشد الخريجين السابقين بضرورة الدخول على بوابة الدخول الموحدة الخاصة بالوزارة وتحديث البيانات المسجلة من قبل من الخريجين لتيسير الحصول لهم على الوظائف المناسبة لهم، كما تقوم الوزارة بإتاحة التسجيل الجديد لمن لم يكونوا قد سجلوا أنفسهم من قبل لطلبات العمل بالقطاع.

تسجيلات الخريجين في وزارة العمل بقطاع غزه 2021

حيث تسعى وزارة العمل في فلسطين بتوفير الكوادر اللازمة للعديد من الوظائف للشباب وذلك للحد من الارتفاع الكبير في ارقام الشباب من البطالة، من كلا الجنسين، حيث تسعى للحصول على المؤهلات الموجودة بالقطاع لحصرها والتعرف على الوظائف المناسبة لهم لتوفيرها، وقد قام الآلاف من الشباب من الجنسين بالمطالبة بتوفير الفرص اللازمة لهم في ظل فترة طويلة من البطالة، وخاصة للخريجين الذين ليس لهم سابقة أعمال أو خبرة سابقة، حيث تقوم الوزارة باستقبال طلبات تسجيلات الشباب فيها لتوفير الفرص المناسبة لهم، كما تسعى لاستقبال تحديثات البيانات الخاصة بهم وذلك للتعرف على المعلومات الأحدث والمؤهلات الإضافية التي حصلوا عليها، ويكون الأفضلية في القبول والتوظيف للأفضل أو الاقدم أو المؤهل المطلوب.

برنامج سوق العمل

دعت وزارة العمل شباب القطاع لتحديث البيانات الخاصة بهم على موقع الوزارة عبر بوابة الدخول الموحدة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية، هيئة الصليب الأحمر، وذلك للحصول على فرص العمل المؤقتة لهم في إطار برنامج سوق العمل الخاص بطلاب الجامعات الفلسطينية لتشجيع الشباب على الحصول على فرص مناسبة لهم لحين تسكينهم بالوظائف المستدامة، ويأتي البرنامج لتقليل نسب البطالة بالقطاع والتي ارتفعت بين أوساط الشباب بشكل كبير خاصة بالسنوات الأخيرة وفي ظل الأوضاع التي يعيشها القطاع.

رابط www.mol.ps تحديث بيانات الخريجين 2021

دعت الوزارة للتحديث الإلكتروني للبيانات وذلك حتى يتجنب الشباب الازدحام على مكاتب الوزارة وخوفا من مزيد من تفشي فيروس كرونا بينهم، حيث يضمن التسجيل والتحديث الإلكتروني السرعة والجودة وتوفير الوقت أيضا، ويتم بالخطوات التالية: