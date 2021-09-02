الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية

جدة - نرمين السيد - ونقت "وكالة فارس" الإيرانية، عن مصادر قولها إن "حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها فى أحد الموانئ السورية".
وأكدت المصادر، أن حزب الله اللبنانى سيقدم جزءاً من حمولة الباخرة هبةً إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولّدات الكهرباء.
وبحسب المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعاً بالآلية نفسها، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريباً.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبنانى، حسن نصر الله، أعلن الأسبوع الماضى، أن "سفينة الوقود الأولى، التى تم استيرادها من إيران، فى طريقها إلى لبنان"، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التى يعانى لبنان منها.
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