مصرع شخص جراء الفيضانات بولاية نيوجيرسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال هيكتور لورا عمدة مدينة "باسيك" بولاية "نيوجيرسى" الأمريكية، إن شخصا واحدا لقى حتفه جراء الفيضانات التى اجتاحت المدينة عقب إعصار "إيدا".
وأضاف لورا فى تصريح خاص لتليفزيون "سى إن إن" الأمريكى اليوم الخميس، أن الضحية لرجل فى السبعينيات من عمره تم إخراجه من سيارته التى غمرتها مياه الفيضانات، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ اثنين آخرين من داخل السيارة.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت حالة الطوارئ فى مدينة "نيويورك" بسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "إيدا" والتى تسببت فى حدوث فيضانات عارمة.
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