بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتعزيز جهود المستجيبين المحليين لمكافحة حريق "كالدور".
بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائقحرائق كاليفورنيا.. إنذارات بإخلاء آلاف المنازل
وقال البيت الأبيض إن إجراء بايدن هذا يسمح بتنسيق إجراءات الإغاثة في حالات الكوارث من قبل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).
يذكر أن النيران اشتعلت في سلسلة جبال سييرا نيفادا منذ منتصف أغسطس، ولا تزال تهدد المنازل والشركات بالقرب من بحيرة تاهو، بسبب الرياح العاتية والظروف المناخية الجافة.
هذا واضطر عشرات آلاف السكان للفرار من النيران، وأغلبهم لا يعرفون متى يمكن أن يعودوا، ولا حتى إذا كانوا سيجدون منازلهم سليمة.
ويعمل نحو 15 ألف رجل إطفاء على إخماد الحرائق في الولاية.
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