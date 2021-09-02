الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان أمينا للصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، عن تسلم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مهام منصب الأمين العام للصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، وذلك فى مبادرة جديدة من مبادرات البرلمان العربى، التى تأتى اتساقا مع استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربى، بهدف مساعدة المجتمعات العربية التى تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة.





وقال رئيس البرلمان العربى، خلال مؤتمر صحفى، عقد بمقر الجامعة العربية، أن المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربى لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، معربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافدا وداعما ومساندا للعمل الخيرى والإغاثى والتطوعى على إمتداد الوطن العربى.

وأضاف "العسومى" أن الصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة فى هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها فى هذا المجال.

ولفت "العسومى" إلى أن تولى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أمينا عاما للصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء انطلاقا من دوره الرائد فى دعم ثقافة العمل التطوعى والإنسانى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطنى والعربى فى مجال العمل التطوعى، والتى ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة فى إدارة عمل الصندوق.

وبدوره، أعرب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولى هذه المسئولية الكبيرة، مشددا على أن الخير والعطاء والتطوع قيم أصيلة متجذرة فى وجدان الأمة العربية، وتمثل دائما دافعا لقويا لبذل الجهود فى شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية، ومؤكدا أنه لن يدخر جهدا من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التى من أجلها أنشيء الصندوق.