وقال رئيس البرلمان العربى، خلال مؤتمر صحفى، عقد بمقر الجامعة العربية، أن المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربى لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، معربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافدا وداعما ومساندا للعمل الخيرى والإغاثى والتطوعى على إمتداد الوطن العربى.
وأضاف "العسومى" أن الصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة فى هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها فى هذا المجال.
ولفت "العسومى" إلى أن تولى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أمينا عاما للصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء انطلاقا من دوره الرائد فى دعم ثقافة العمل التطوعى والإنسانى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطنى والعربى فى مجال العمل التطوعى، والتى ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة فى إدارة عمل الصندوق.
وبدوره، أعرب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولى هذه المسئولية الكبيرة، مشددا على أن الخير والعطاء والتطوع قيم أصيلة متجذرة فى وجدان الأمة العربية، وتمثل دائما دافعا لقويا لبذل الجهود فى شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية، ومؤكدا أنه لن يدخر جهدا من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التى من أجلها أنشيء الصندوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان أمينا للصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.