جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت حالة الطوارئ فى مدينة "نيويورك" بسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "إيدا" والتى تسببت فى حدوث فيضانات عارمة. وذكر تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى اليوم الخميس، أنه تم فرض حظر للسفر فى المدينة حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلى للولايات المتحدة، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف من الأشخاص كما تم إغلاق مترو مدينة نيويورك، مضيفا أن السلطات أمرت السيارات غير المخصصة للطوارئ بالبقاء بعيدا عن الطرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيويورك إلى 5 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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