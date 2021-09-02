المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في أفغانستان يحذر من نفاد مخزون الغذاء نهاية...

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان "رامز الأكبروف" من نفاد مخزون الغذاء في #أفغانستان في أقرب وقت خلال هذا الشهر، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم للسكان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي، إن الوضع الإنساني في أفغانستان "لا يزال متوترا للغاية" لأن "أكثر من نصف الأطفال الأفغان لا يعرفون ما إذا كانوا سيتناولون وجبة طعام الليلة أم لا"، مؤكداً أن ثمة حاجة إلى مزيد من التمويل للوصول إلى الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وذكر أن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الشديد، وأن أكثر من ثلث المواطنين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.
وبحسب "الأكبروف": "من المهم للغاية أن نمنع أفغانستان من الانزلاق نحو كارثة إنسانية أخرى عبر اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها هذا البلد في الوقت الحالي، وهي دعم خدمات الغذاء والصحة والحماية والمواد غير الغذائية، لمن هم في أمس الحاجة إليها".
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