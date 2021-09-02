مواعيد نزول حافز لعام 1443 خلال 12 شهر.. 8 شروط مطلوبة

مواعيد نزول حافز لعام 1443 أتاحتها المملكة العربية السعودية على مدارس 12 شهر على أن يحصل المستفيد من برنامج حافز السعودي على 2000 ريال لدعم الباحثين عن عمل في المملكة أو إقامة مشروع خاص بهم بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030 بشرط توفر شروط حافز في المتقدم للحصول عل الدعم بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، فهو من أهم البرامج الوطنية الخدمية لمساندة الشباب في المملكة، وتحدد مواعيد نزول حافز لعام 1443 خلال 12 شهر بالتاريخ الميلادي والهجري.

مواعيد نزول حافز لعام 1443

حددت المملكة العربية السعودية مواعيد نزول حافز لعام 1443 بالحصول على الدعم الشهري على مدار السة في مواعيد ثابتة كما موضح في الجدول التالي:

اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري

يوم الأحد 5 سبتمبر 2021م 28 محرم 1443هـ.

يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 28 صفر 1443هـ.

يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 30 ربيع أول 1443هـ.

يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 1 ربيع الآخر 1443هـ.

يوم الأربعاء 5 يناير 2022 2 جمادي الأول 1443هـ.

يوم السبت 5 فبراير 2022 4 جمادي الآخر 1443هـ.

يوم السبت 5 مارس 2022 2 رجب 1443هـ.

يوم الثلاثاء 5 إبريل 2022 4 شعبان 1443هـ.

يوم الخميس 5 مايو 2022 28 جمادي الأول 1443هـ.

يوم الأحد 5 يونيو 2022 10 ذو القعدة 1443هـ.

يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 6 ذو الحجة 1443هـ.

يوم الجمعة 5 أغسطس 2022 7 محرم 1444.

برنامج حافز

يعد برنامج حافز من البرامج الوطنية السعودية التى توفرها المملكة لدعم الباحثين عن العمل بإعانة شهرية حتى يتم توفير عمل بمبلغ مالي على مدار 12 شهر مع توفير كافة الموارد والمؤهلات التدريبية التى تسهل له الالتحاق بسوق العمل وإيجاد وظيفة مناسبة بعد ذلك، ويساهم برنامج حافز في الحد من البطالة بالمملكة.

شروط حافز

حدد مسئولى برنامج حافز شروط الاستفادة من الدعم المقدم وتفعيله من خلال وزارة العمل السعودية على النحو التالي:

عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام. لايحصل على معاش الشيخوخة. لديه القدرة على العمل. غير عامل في القطاع الخاص أو القطاع العام. مستقر في المملكة العربية السعودية. طالب في المراحل التعليمية. مستفيد من برنامج الحوافز. ليس له نشاط تجاري أو دخل شهري ثابت.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بمواعيد نزول حافز لعام 1443 خلال 12 شهر.. 8 شروط مطلوبة.