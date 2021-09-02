أبو ظبى تلغى الحجر الصحى لجميع الوافدين الحاصلين على تطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المكتب الإعلامى لحكومة أبوظبى على تويتر اليوم الخميس، إن الإمارة ستلغى شرط الخضوع لحجر صحى لجميع المسافرين الوافدين من الخارج الحاصلين على التطعيم بدءا من الأحد. وأضاف أن تقديم نتيجة اختبار "بى سى آر" سلبى سيظل شرطا للسفر إلى عاصمة الإمارات.

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