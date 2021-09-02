موعد مباراة سوريا وإيران القادمة 02\09\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة سوريا وإيران القادمة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، من أهم وأكثر المواعيد بحثاً على محركات البحث، حيث يلتقي المنتخبين بعد ساعات قليلة اليوم الخميس 2 من سبتمبر 2021، ويلتقي المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر، حيث يفتتح استاد آزادي بإيران أبوابه اليوم الخميس لاستضافة أحداث اللقاء المنتظر، يسعى المنتخب السوري لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية وحلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم، حيث يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرة الكبيرة، لذلك تعقد الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم في سوريا، آمالاً كبيرة على هذا الجيل لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره بالوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بينما يسعى منتخب إيران للفوز بالمباراة وتحقيق أول انتصار وإضافة ثلاث نقاط مهمين في بداية المشوار، كما يسعى لاستغلال عامل الملعب لصالحه والانطلاق نحو تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم.

موعد مباراة سوريا وإيران القادمة

تنطلق المباراة التي تجمع بين المنتخبين اليوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر الحالي، حيث يفتح استاد آزادي بإيران أبوابه اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت سوريا لاستضافة اللقاء، وذلك حسب التوقيتات التالية:

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

18:00:= السادسة مساءً بتوقيت سوريا ومكة المكرمة.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

15:00:- الثالثة بتوقيت “غرينتش”.

تاريخ مواجهات المنتخبين

تشهد نتائج مباريات سوريا وإيران تفوق كبير للمنتخب الإيراني على نظيره السوري، فقد تقابل المنتخبين في 27 مباراة، كان الفوز للمنتخب الإيراني في 16 مباراة، مقابل فوز وحيد للمنتخب السوري بينما تعادلا في 10 مباريات، لذلك الكفة تميل كثيراً نحو فوز منتخب إيران اليوم، لكن كرة القدم لا تعترف بكل هذه الإحصائيات، كرة القدم لا تعرف ولا تعترف غير بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سيتم نقل المباراة المرتقبة بين المنتخبين على قناة ssc7 sd الرياضية، حيث أن شبكة قنوات ssc الرياضية قد حصلت على حقوق بث ونقل مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسيتولى التعليق على المباراة “خالد المديفر”.

المباراة سوريا – إيران البطولة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 الموعد والتوقيت الخميس 2 سبتمبر الساعة السادسة مساءً بتوقيت سوريا الملعب ملعب آزادي القنوات الناقلة ssc7 sd

بطاقة مباراة سوريا وإيران