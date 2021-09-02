السعودية والعراق توقعان اتفاقية النقل البحرى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، تدعم الاتفاقية التبادل التجارى وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقى السعودى العراقي، اليوم بالرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودى، ووزير النقل ناصر الشبلى من الجانب العراقى.

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