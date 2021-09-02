الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا خلال شهرين

أعلنت السلطات الصحية في الهند أنها سجلت أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة في معدل الحالات اليومية خلال شهرين.
وقالت السلطات في بيان اليوم الخميس، إنها سجلت 47092 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر زيادة في الإصابات في يوم واحد خلال شهرين، وبذلك يرتفع مجمل عدد الإصابات في الهند إلى 32.86 مليون.
وأضافت السلطات أنها رصدت أمس كذلك 509 وفيات ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 439529.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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