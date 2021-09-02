مواعيد نزول حافز طاقات 1443 والشروط وخطوات التسجيل

ينتظر كثير من الشباب الباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية، مواعيد نزول حافز طاقات 1443هـ، الذي يحصلون عليه كل شهر، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، وهو بقيمة 2000 ريال سعودي يتم استلامهم عبر الحسابات البنكية للمشتركين في البرنامج كنوع من الدعم لحين العثور على فرصة عمل مناسبة في القطاعات المختلفة، وهو من البرامج المستحدثة، حيث أطلقه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2011 ، وينقسم إلى نوعين هما البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل.مواعيد نزول حافز طاقات 1443
وننشر جدول مواعيد نزول حافز طاقات 1443 هـ، خِدمة للمشتركين في هذا البرنامج من المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل ووظائف مناسبة من خلال هذا البرنامج، وذلك على النحو التالي:
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|يوم الأحد 5 سبتمبر 2021م
|28 محرم 1443هـ
|يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
|28 صفر 1443هـ
|يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021
|30 ربيع أول 1443هـ
|يوم الأحد 5 ديسمبر 2021
|1 ربيع الآخر 1443هـ
|يوم الاربعاء 5 يناير 2022
|2 جمادي الأول 1443هـ
|يوم السبت 5 فبراير 2022
|4 جمادي الآخر 1443هـ
|يوم السبت 5 مارس 2022
|2 رجب 1443هـ
|يوم الثلاثاء 5 إبريل 2022
|4 شعبان 1443هـ
|يوم الخميس 5 مايو 2022
|28 جمادي الأول 1443هـ
|يوم الأحد 5 يونيو 2022
|10 ذو القعدة 1443هـ
|يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022
|6 ذو الحجة 1443هـ
|يوم الجمعة 5 أغسطس 2022
|7 محرم 1444هـ
وحدد برنامج حافز طاقات عددًا من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الدعم الذي يصل إلى 2000 ريال، إضافة إلى التدريب، وهي كالتالي:
- عُمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد على 60 سنة.
- لا يحصل المتقدم على معاش الشيخوخة.
- لا بد من أن يكون المتقدم قادرا على العمل.
- يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من برنامج الحوافز.
- يجب ألا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري أو دخل شهري ثابت.
- يجب ألا يكون المتقدم عامل في القطاع الخاص أو العام.
- أن يكون المتقدم مستقر في المملكة.
- يجب ألا يكون المتقدم طالب في المراحل التعليمية.
وللاستفادة من برنامج حافز طاقات، لا بد من التسجيل فيه أونلاين عبر موقعه الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحافز طاقات.
- النقر على تسجيل جديد.
- تحديد نوع الهوية.
- النقر على التالي.
- إدخال اسم المستخدم.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- إدخال كلمة المرور، وتأكيدها.
- وإدخال رقم الهاتف الجوّال.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- التحقق من رقم الهاتف عبر رسالة التفعيل التي تحتوي على كود التحقق.
- إدخال كود التحقق، والنقر على تحقق.
- تعبئة السيرة الذاتية ورفع المؤهل الأكاديمي.
- إرسال طلب الالتحاق بالبرنامج.
الوسوم
ينتظر كثير من الشباب الباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية، مواعيد نزول حافز طاقات 1443هـ، الذي يحصلون عليه كل شهر، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، وهو بقيمة 2000 ريال سعودي يتم استلامهم عبر الحسابات البنكية للمشتركين في البرنامج كنوع من الدعم لحين العثور على فرصة عمل مناسبة في القطاعات المختلفة، وهو من البرامج المستحدثة، حيث أطلقه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2011 ، وينقسم إلى نوعين هما البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل.مواعيد نزول حافز طاقات 1443
وننشر جدول مواعيد نزول حافز طاقات 1443 هـ، خِدمة للمشتركين في هذا البرنامج من المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل ووظائف مناسبة من خلال هذا البرنامج، وذلك على النحو التالي:
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|يوم الأحد 5 سبتمبر 2021م
|28 محرم 1443هـ
|يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
|28 صفر 1443هـ
|يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021
|30 ربيع أول 1443هـ
|يوم الأحد 5 ديسمبر 2021
|1 ربيع الآخر 1443هـ
|يوم الاربعاء 5 يناير 2022
|2 جمادي الأول 1443هـ
|يوم السبت 5 فبراير 2022
|4 جمادي الآخر 1443هـ
|يوم السبت 5 مارس 2022
|2 رجب 1443هـ
|يوم الثلاثاء 5 إبريل 2022
|4 شعبان 1443هـ
|يوم الخميس 5 مايو 2022
|28 جمادي الأول 1443هـ
|يوم الأحد 5 يونيو 2022
|10 ذو القعدة 1443هـ
|يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022
|6 ذو الحجة 1443هـ
|يوم الجمعة 5 أغسطس 2022
|7 محرم 1444هـ
وحدد برنامج حافز طاقات عددًا من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الدعم الذي يصل إلى 2000 ريال، إضافة إلى التدريب، وهي كالتالي:
- عُمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد على 60 سنة.
- لا يحصل المتقدم على معاش الشيخوخة.
- لا بد من أن يكون المتقدم قادرا على العمل.
- يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من برنامج الحوافز.
- يجب ألا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري أو دخل شهري ثابت.
- يجب ألا يكون المتقدم عامل في القطاع الخاص أو العام.
- أن يكون المتقدم مستقر في المملكة.
- يجب ألا يكون المتقدم طالب في المراحل التعليمية.
وللاستفادة من برنامج حافز طاقات، لا بد من التسجيل فيه أونلاين عبر موقعه الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحافز طاقات.
- النقر على تسجيل جديد.
- تحديد نوع الهوية.
- النقر على التالي.
- إدخال اسم المستخدم.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- إدخال كلمة المرور، وتأكيدها.
- وإدخال رقم الهاتف الجوّال.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- التحقق من رقم الهاتف عبر رسالة التفعيل التي تحتوي على كود التحقق.
- إدخال كود التحقق، والنقر على تحقق.
- تعبئة السيرة الذاتية ورفع المؤهل الأكاديمي.
- إرسال طلب الالتحاق بالبرنامج.
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