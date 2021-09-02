مواعيد نزول حافز طاقات 1443 والشروط وخطوات التسجيل

ينتظر كثير من الشباب الباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية، مواعيد نزول حافز طاقات 1443هـ، الذي يحصلون عليه كل شهر، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، وهو بقيمة 2000 ريال سعودي يتم استلامهم عبر الحسابات البنكية للمشتركين في البرنامج كنوع من الدعم لحين العثور على فرصة عمل مناسبة في القطاعات المختلفة، وهو من البرامج المستحدثة، حيث أطلقه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2011 ، وينقسم إلى نوعين هما البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل.

مواعيد نزول حافز طاقات 1443

وننشر جدول مواعيد نزول حافز طاقات 1443 هـ، خِدمة للمشتركين في هذا البرنامج من المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل ووظائف مناسبة من خلال هذا البرنامج، وذلك على النحو التالي:

التاريخ الميلادي التاريخ الهجري يوم الأحد 5 سبتمبر 2021م 28 محرم 1443هـ يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 28 صفر 1443هـ يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 30 ربيع أول 1443هـ يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 1 ربيع الآخر 1443هـ يوم الاربعاء 5 يناير 2022 2 جمادي الأول 1443هـ يوم السبت 5 فبراير 2022 4 جمادي الآخر 1443هـ يوم السبت 5 مارس 2022 2 رجب 1443هـ يوم الثلاثاء 5 إبريل 2022 4 شعبان 1443هـ يوم الخميس 5 مايو 2022 28 جمادي الأول 1443هـ يوم الأحد 5 يونيو 2022 10 ذو القعدة 1443هـ يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 6 ذو الحجة 1443هـ يوم الجمعة 5 أغسطس 2022 7 محرم 1444هـ

شروط التسجيل في برنامج حافز طاقات

وحدد برنامج حافز طاقات عددًا من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الدعم الذي يصل إلى 2000 ريال، إضافة إلى التدريب، وهي كالتالي:

عُمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد على 60 سنة.

لا يحصل المتقدم على معاش الشيخوخة.

لا بد من أن يكون المتقدم قادرا على العمل.

يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من برنامج الحوافز.

يجب ألا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري أو دخل شهري ثابت.

يجب ألا يكون المتقدم عامل في القطاع الخاص أو العام.

أن يكون المتقدم مستقر في المملكة.

يجب ألا يكون المتقدم طالب في المراحل التعليمية.

كيفية التسجيل في حافز طاقات

وللاستفادة من برنامج حافز طاقات، لا بد من التسجيل فيه أونلاين عبر موقعه الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: