أخبار اليمن : أمطار رعدية ورياح شديدة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل

أمطار رعدية ورياح شديدة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجلتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية خاصة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ،ذمار، المحويت.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى الهضاب الداخلية في محافظات أبين، شبوة وحضرموت وأجزاء من صحاري المهرة, وغرباً باتجاه السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، واستمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وحث على عدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المعافر: 40.5 ملم، إب : 18.7 ، تعز : 17.3 ، عتق : 6.2 ، حجة : 5.2 ، صرفيت-المهرة : 3.6 ، ريمة : 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.