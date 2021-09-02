قبل بدء العام الدراسي في لبنان.. خطوة مهمة لحماية الأطفال

بعد مرور شهرين على بداية حملة تلقيح الأطفال في عدد من الدول الغربية والعربية، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان انطلاق عملية تسجيل الأطفال، الذين تخطوا سن الـ12 عاما، على المنصة الرسمية، بانتظار حصولهم على مواعيد لتلقيه.

ويأتي انطلاق حملة التلقيح في مختلف الدول لهذه الفئة العمرية قبيل إعادة افتتاح المدارس بهدف الحد من انتشار الفيروس ولحماية عدد أكبر من الشرائح المجتمعية.

وكانت اللجنة العلمية المُختصة بوباء كورونا في لبنان منحت إذن الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للفئة العمرية ما بين 12 و16 عاما.

وأكّد رئيس لجنة كورونا عبد الرحمن البزري في تصريح له الاثلاثاء "أن اللجنة العلمية المُختصة درست الملف العلمي المُقدم من شركة "فايزر" إلى وزارة الصحة للحصول على تصريح للاستخدام الطارئ للقاحاتها للفئة العمرية ما بين 12 و 16 عاماً".

وقال: "وافقت اللجنة على هذا الطلب بعد دراسة الملف المُقدم من الشركة المذكورة، مما سيتُيح للمواطنين في لبنان تلقّي اللقاح في هذه الفئة العمرية، وسيسمح برفع نسبة المناعة المجتمعية".

كما أكّد البزري أيضاً أن اللجنة العلمية المُختصة "مددت تصريح الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني لمدة 6 أشهر أخرى، كما أخذت علماً برغبة شركة "سينوفارم" في الحصول على تصريح للاستخدام الطارئ لهذا اللقاح للفئة العمرية بين 12 و18 عاماً، ولقد وعدت اللجنة بدراسة هذا الملف حين اكتماله"، مشيرة إلى ورود تقارير أولية مشجعة عن إمكانية استخدامه.

التعليم في لبنان في أصعب أيامه

وقال رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية اللبنانية عماد الأشقر لموقع "سكاي نيوزعربية" إن الإجراء المعتمد هذا العام من قبل لجنة كورونا لا زال على حاله بالنسبة للمدارس باستثناء بعض التعديلات الطفيفة بالنسبة للمسافة بين الطلاب.

وفيما يخص موضوع اللقاح، أشار إلى ضرورة إجرائه إنما لا إلزامية بذلك، وينطبق على الطلاب ما يطبق على المدرسين، على أن تعود إلزامية أخذ اللقاح وفحص الـ" بي سي آر" كل أسبوع لغير الملقحين من المعلمين والطلاب إلى إدارات المدارس والجامعات".

وأشار المسؤول في وزارة التربية إلى أن الوزارة تنفذ كل ما يصدر عن لجنة كورونا، ورأى أن التعليم في لبنان يمر في أصعب أيامه، موضحاً أنه حتى خلال سنوات الحرب الصعبة لم تمر على لبنان ظروف تعيق التعليم كما يجري اليوم.

التلقيح ضروري

وقال طبيب الأطفال والمراهقين محمد حسن عيتاني لموقع "دوت الخليج": "تؤكّد الدراسات أنه ما من خطر أو مشكلات تواجه الأطفال بسبب اللقاح، وتحديداً لقاح فايزر، الذي أعطيت الموافقة له كي يُعطى للأطفال في هذه السن. من هنا أهميّة التشجيع على تلقّيه، خصوصاً أنه في المرحلة الحالية يعتبر من هم في هذه السن الأكثر عرضة لالتقاط العدوى بنسبة كبيرة، وهم الأكثر نشراً للفيروس".

وأضاف: "من الضروري تطعيم الأطفال وفقاً لما أعلنته لجنة كورونا بتوصياتها"، لافتاً إلى أن الطفل بعد عمر الـ12 عاماً ينطبق عليه ما ينطبق على البالغين بتلقي جرعتين من اللقاح".

وأوضح أن لبنان من بين الدول العربية التي قررت تلقيح طلاب المدارس المولودين بين عامي 2005 و2010، منوها بالخطوة ومشجعاً للإقدام عليها حماية للطلاب وللمجتمع بأكمله، ولفت إلى أنه "لحينه لم يتم إعداد الدراسات اللازمة حول إعطاء اللقاح لمن هم دون الـ12 عاماً، وعليه لن يعطى اللقاح في الوقت الحالي لهذه الشريحة من الأطفال".