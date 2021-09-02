العسومى: البرلمان العربى يرحب بمخرجات مؤتمر دول جوار ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، عن ترحيب البرلمان بمخرجات مؤتمر دول جوار ليبيا الذى استضافته العاصمة الجزائرية على مدار اليومين الماضيين، بمشاركة وزراء خارجية ليبيا، مصر، تونس، السودان، النيجر، تشاد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولى الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ومفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.





وأكد "العسومى" على أهمية مضامين البيان الختامى الصادر عن الاجتماع، وخاصة تأكيده على الدور المحورى لآلية دول الجوار فى دعم المسار الليبى برعاية أممية، والرفض القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية فى الشئون الداخلية الليبية، وضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، وتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات القادمة فى الموعد المقرر لها، فضلاً عن ضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة. وشدد رئيس البرلمان العربى على أن أمن واستقرار ليبيا يمثل ضرورة حتمية لأمن واستقرار المنطقة ككل، معرباً عن دعم البرلمان العربى الكامل لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية التى تصب فى مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار فى ليبيا، كما دعا جميع أطراف العملية السياسية فى ليبيا إلى إعلاء المصلحة العليا للشعب الليبى والتوصل إلى توافق وطنى حول كافة القضايا التى تقود إلى حل نهائى ومستدام للأزمة الليبية. وثمن رئيس البرلمان العربى الجهود المقدرة التى بذلتها الجمهورية الجزائرية من أجل تنظيم واستضافة هذا الاجتماع الهام، وتوفيرها كافة المقومات اللازمة لنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما أشاد فى الوقت ذاته بمقترح جمهورية مصر العربية استضافة الاجتماع القادم لاجتماع خارجية دول الجوار الليبي، من أجل استكمال المباحثات حول دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا، والاتفاق على خارطة طريق واضحة لتنظيم الانتخابات العامة المقررة فى ديسمبر المقبل 2021.

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