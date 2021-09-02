بريطانيا: لن نعترف بطالبان ولكننا نرى ضرورة للتواصل المباشر معها

جدة - نرمين السيد - وقال راب، إن بريطانيا لن تعترف بطالبان، ولكنها ترى ضرورة للتواصل المباشر معها.

وأكد أن بريطانيا تعمل مع شركائها الدوليين للحفاظ على المكتسبات التى حققناها خلال 20 عاما بأفغانستان، مشيرا إلى أن حكومته سوف تراقب التزام طالبان بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وتابع: "نسعى للعمل مع الدول المختلفة لإجلاء المزيد من الرعايا والمتعاونين الأفغان"، مضيفا نحن بحاجة للتأقلم مع الوضع الجديد فى أفغانستان، ولكننا لا نريد أن تتحول كابول إلى ملجأ للإرهابيين.