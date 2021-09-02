ميقاتى يبحث التطورات فى لبنان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين فى مكتب رئيس الوزراء المكلف بالعاصمة بيروت اليوم الخميس، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تعكس تقدما فى ملف تشكيل الحكومة المتعثر بعد 13 لقاء بين الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى، وهما المعنيان بتشكيل الحكومة بالاتفاق بينهما.



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