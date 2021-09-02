حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي ومواعيد الحصص المدرسية

حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي تواجه العديد من الطلاب والمعلمين وأولياء منذ أن بدأت الدراسة يوم الأحد الماضي الموافق 2 سبتمبر 2021، فعندما يقوم الطالب بتسجيل دخول منصة مدرستي بالاسم ورقم الجلوس يفاجئ بفشل الدخول ويكون أمامه رسالة أي حساب تريد تسجيل الخروج منه، ويكون هناك صعوبات للطالب في متابعة المنصة التعليمية وتتكرر المشكلة كثيراً كل حاول الطلاب دخل موقع مدرستي، ويأتي السبب الأول في حدوث هذه المشكلة بسبب احتفاظ الطالب بسجل النشاط الخاص به علي المتصفح الذي يستخدمه. حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي سنوضح لكم بالخطوات كيف يتجنب الطالب حدوث مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي: أولاً علي الطالب أن يقوم بفتح المتصفح الذي سيدخل منه إلي المنصة التعليمية مدرستي. ثمَّ يضغط في أعلى المتصفح حيث يوجد ثلاث نقاط وستظهر أمامه قائمة يضغط منها علي سجل التصفح ثم يضغط بعد ذلك علي الأيقونة التي يوجد بها السجل وسوف يجدها الطالب في الصفحة الرئيسية. بعد ذلك سوف يجد الطالب الخيار المطلوب وهو حذف سجل النشاط ويمكن حذف السجل خلال أسبوغ أو شهر أو يتم حذفه كله وبعد أن يتأكد الطالب من أنه قد تم حذف السجل كاملًا يقوم بغلق المتصفح و فتحه وستكون المشكلة قد تم حلها يسجل الطالب دخول بعد ذلك إلى منصة مدرستي. ويكون الدخول من خلال بحساب مايكروسوف حيث يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. مواعيد الحصص مدرستي مواعيد الحصص مدرستي وضعت وزارة التربية والتعليم مواعيد الحصص الدراسية للطلاب في المرحلة الابتدائية والروضة علي منصة مدرستي التعليمية كالتالي ستبدأ الحصة الأولى في الساعة الثالثة عصرًا وتستمر حتي الثالثة والنصف.

وستكون موعد الحصة الثانية في الساعة الرابعة إلا ثلث حتى الساعة الرابعة وعشر دقائق.

بينما الحصة الثالثة في ستكون الساعة الرابعة وعشر دقائق حتى الساعة الخامسة إلا ثلث.

وتكون الحصة الرابعة في الخامسة إلا ثلث وتستمر الخامسة وعشر دقائق.

تكون الحصة الخامسة في الساعة الخامسة وثلث وتستمر السادسة إلا عشر دقائق.

الحصة السادسة ستكون بداية من السادسة وتستمر السادسة والنصف الوسوم

حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي تواجه العديد من الطلاب والمعلمين وأولياء منذ أن بدأت الدراسة يوم الأحد الماضي الموافق 2 سبتمبر 2021، فعندما يقوم الطالب بتسجيل دخول منصة مدرستي بالاسم ورقم الجلوس يفاجئ بفشل الدخول ويكون أمامه رسالة أي حساب تريد تسجيل الخروج منه، ويكون هناك صعوبات للطالب في متابعة المنصة التعليمية وتتكرر المشكلة كثيراً كل حاول الطلاب دخل موقع مدرستي، ويأتي السبب الأول في حدوث هذه المشكلة بسبب احتفاظ الطالب بسجل النشاط الخاص به علي المتصفح الذي يستخدمه. حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي سنوضح لكم بالخطوات كيف يتجنب الطالب حدوث مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي: أولاً علي الطالب أن يقوم بفتح المتصفح الذي سيدخل منه إلي المنصة التعليمية مدرستي. ثمَّ يضغط في أعلى المتصفح حيث يوجد ثلاث نقاط وستظهر أمامه قائمة يضغط منها علي سجل التصفح ثم يضغط بعد ذلك علي الأيقونة التي يوجد بها السجل وسوف يجدها الطالب في الصفحة الرئيسية. بعد ذلك سوف يجد الطالب الخيار المطلوب وهو حذف سجل النشاط ويمكن حذف السجل خلال أسبوغ أو شهر أو يتم حذفه كله وبعد أن يتأكد الطالب من أنه قد تم حذف السجل كاملًا يقوم بغلق المتصفح و فتحه وستكون المشكلة قد تم حلها يسجل الطالب دخول بعد ذلك إلى منصة مدرستي. ويكون الدخول من خلال بحساب مايكروسوف حيث يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. مواعيد الحصص مدرستي مواعيد الحصص مدرستي وضعت وزارة التربية والتعليم مواعيد الحصص الدراسية للطلاب في المرحلة الابتدائية والروضة علي منصة مدرستي التعليمية كالتالي ستبدأ الحصة الأولى في الساعة الثالثة عصرًا وتستمر حتي الثالثة والنصف.

وستكون موعد الحصة الثانية في الساعة الرابعة إلا ثلث حتى الساعة الرابعة وعشر دقائق.

بينما الحصة الثالثة في ستكون الساعة الرابعة وعشر دقائق حتى الساعة الخامسة إلا ثلث.

وتكون الحصة الرابعة في الخامسة إلا ثلث وتستمر الخامسة وعشر دقائق.

تكون الحصة الخامسة في الساعة الخامسة وثلث وتستمر السادسة إلا عشر دقائق.

الحصة السادسة ستكون بداية من السادسة وتستمر السادسة والنصف

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