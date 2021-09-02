تثبيت تردد قنوات SSC الرياضية المجانية على النايل سات 2021 لمتابعة مباريات اليوم

تردد قنوات SSC الرياضية، في الفترة الأخيرة تصدرت قنوات SSC كافة محركات البحث في الوطن العربي، والتي تم أطلاقها من أجل نقل كافة مباريات السعودية عبر شاشتها، كما أنها تمتلك حقوق بث مجموعة من البطولات العالمية، حيث تقدم القنوات كل المباريات بجودة الـ hd حتى يستمتع المشاهد بكل ما تقدمه القنوات، وتم أطلاق مجموعة قنوات سي سي إس لكي تتماشا مع الرؤية المستقبلية العامة للرياضة في المملكة وهذا بهدف تطوير وتعزيز الرياضة هناك، ونوافيكم في هذا المقال تردد قنوات SSC الجديد 2021.

تردد قنوات SSC الرياضية

انطلقت قنوات SSC الرياضية في أواخر شهر يوليو المنقضي 2021، وتم توفير قنوات مجانية وقنوات مشفرة، حيث تتكون قنوات SSC من 7 قنوات، ومنها القنوات المفتوحة التي تمتلك بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وأيضاً بطولة كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الإيطالي، كأس آسيا 2023، بجانب تصفيات كأس العالم قطر 2022، وحالياً تنقل القناة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الذي بدأت فعاليته في أغسطس الماضي.

أحدث تردد قنوات SSC الرياضية 2021

تنقل القناة السابعة من قنوات SSC عبر شاشتها اليوم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وغيرها من المباريات الخاصة بالسعودية، ولذلك هي محل اهتمام الكثيرون من عشاق ومحبي كرة القدم السعودية، ولم يتوقف محتوى القناة على نقل المباريات فقط بل تقدم استوديو تحليلي كامل لكل المباريات، وبخلاف البرامج الرياضية المتنوعة، وبالرغم من إعلان شركة الرياضة السعودية بالتعاون مع شبكة إم بي سي، لتحويل القناة السابعة من قنوات SSC إلى التشفير ودفع اشتراك شهري، إلا أنها مازالت حالياً مجانية أمام الجميع، ويمكن استقبالها على أكثر من قمر.

تثبيت تردد قنوات SSC الرياضة المجانية 2021

يمكن استقبال قناة سي سي إس على القمر الصناعي نايل سات وعلى عرب سات أيضاً، وهذا من خلال ضبط القمر وإدخال التردد وبيانات القناة، والضغط على بحث، وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة SSC على عرب سات