منتج الخير من سامبا تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلي مليون ونصف ريال للسعوديين منتج الخير تمويل شخصي من سامبا، من ابرز البرامج التمويلية للبنك، والذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ثم يلبي احتياجات العملاء للسيولة، لتغطية مختلف أنواع النفقات والالتزامات، شراء سيارة، تجديد منزل، رحلة عائلية، تغطية تكاليف التعليم للأولاد، ويتميز بمرونة في التسديد، ثم انه لا يحتاج كفيل، ويساعد التمويل من بنك سامبا، على تلبية احتياجاتك المالية بمرونة وبشكل مريح، وللتقدم للحصول علي هذا التمويل ، المقدم للسعودين العاملين بالقطاع الحكومي، وفترة سداد طويلة، إلي بعض الشروط والمستندات المقدة، ويمكن الاطلاع علي هذا المقال من ثقفني للاستفادة، تمويل 100 ألف ريال بأقل راتب وعلي 60 شهرا من بنك سامبا للمواطن والوافد بالمملكة.

منتج الخير من سامبا تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلي مليون ونصف ريال للسعوديين

يعتبر من الحلول التمويلية المميزة والمنافسة بين البنوك، وهناك مزايا لمنتج الخير من بنك سامبا في المملكة:

مبلغ تمويل يصل إلي مليون ونصف المليون ريال سعودي. ثم المستندات المطلوبة في متناول الجميع. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة سداد مرنة تصل إلي 60 شهرا. لا يحتاج إلي كفيل. ثم إمكانية أعادة التمويل للحصول علي المزيد من السيولة. الحصول علي التمويل فوريا عبر الجوال. هامش ربح ثابت. الأقساط الشهرية لن تتغير طوال فترة التسديد. تامين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الطبي. قيمة الرسوم الإدارية تبلغ 1745 ريال سعودي.

صورة من الهوية الوطنية. ثم تعريف من جهة العمل، المسمي الوظيفي، تاريخ الالتحاق بالعمل، ومفردات الراتب الشهري. خطاب بتحويل الراتب من جهة العمل إلي البنك. ثم تعبئة طلب التمويل الشخصي، بكافة المعلومات المطلوبة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. ثم الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. العمل بالقطاع الحكومي عن شهر، أما في القطاع الخاص ثلاثة اشهر. ثم وجود مستحقات مالية لنهاية الخدمة، في القطاعين.

الشروط المطلوبة لتمويل منتج الخير من سامبا

اقرأ المقال القرض الشخصي من بنك سامبا للسعودين يصل إلي 1,5 مليون ريال سعودي بالتفاصيل.

السعودين في القطاع الحكومي يصل إلي 1,500,000 ريال. ثم السعودين في القطاع الخاص 750,000 ريال سعودي. التمويل للمقيمين مع مكافأة نهاية الخدمة 750,000. أما للمقيمين بدون مكافأة نهاية الخدمة 300,000 ريال سعودي. ثم الجدد بالمملكة 200,000. المتقاعدين التابعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد 55,000 ريال. تمويل الخير بدون معدل هامش ربح 600,000 بحد اقصي.

خيارات مبالغ التمويل من بنك سامبا