رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati sa كيفية الدخول لمنصة التعليم عن بعد بالسعودية 1443

رابط التسجيل في منصة مدرستي هو الأكثر بحثاً حالياً من قبل طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة بالمملكة السعودية، والتي تتيح دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث تعتبر منصة مدرستي هي المنصة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية من أجل تنفيذ فكرة التعليم عن بعد في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي حققت نجاحاً كبيراً للغاية على مدار العامين الماضيين، وخلال العام الدراسي الجديد، أعلنت المملكة الاعتماد على منصة madrasati sa لاستكمال العام الدراسي من خلالها للطلاب والطلبات.التسجيل في منصة مدرستي
تعتبر منصة مدرستي من أهم وأفضل المنصات الإلكترونية التعليمية في العالم كله، والتي اطلقتها المملكة مؤخراً وهذا للاستكمال الدراسة أون لاين من خلالها في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، فالمنصة تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التعليمية، حيث توفر فصول إلكترونية يتفاعل فيها الطلاب مع المعلمين في شرح الدروس المقررة على مراحل التعليم المختلفة، وتعتمد المنصة على أسلوب التعليم الحديث، بالإضافة إلى توفير الاختبارات المستمرة للطلاب والواجبات المدرسية التي يقدمها المعلم من أجل متابعة مستوى الطالب.كيفية الدخول لمنصة التعليم عن بعد بالسعودية 1443
من السهل دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لمنصة مدرستي التعليمية في السعودية، وهذا من خلال الدخول على الرابط الخاص بها واستكمال باقي الخطوات، وتلك الخطوات هي:
- الدخول على موقع منصة مدرستي.
- اختيار أيقونة تسجيل جديد.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة من الرقم السري واسم المستخدم.
- يمكن دمج معلومات حساب منصة نور في منصة مدرستي.
- الضغط على أيقونة حفظ.
يمكن للطلاب التسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وهو تابع للملكة العربية السعودية، ويتم الدخول للمنصة من خلالها كالتالي:
- أولاً يتم تحميل وتثبيت تطبيق توكلنا عبر الهاتف المحمول.
- الدخول على الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا والضغط على أيقونة حسابي.
- اختيار منصة مدرستي.
- إضافة اسم الطالب والضغط على بحث.
- بعد ظهور الاسم نضغط على كلمة إرسال كلمة المرور.
- ستظهر بعد ذلك رسالة بها كلمة المرور، نقوم بإدخالها على الموقع.
- وبذلك سيتم تفعيل الحساب في منصة مدرستي.
الوسوم
رابط التسجيل في منصة مدرستي هو الأكثر بحثاً حالياً من قبل طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة بالمملكة السعودية، والتي تتيح دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث تعتبر منصة مدرستي هي المنصة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية من أجل تنفيذ فكرة التعليم عن بعد في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي حققت نجاحاً كبيراً للغاية على مدار العامين الماضيين، وخلال العام الدراسي الجديد، أعلنت المملكة الاعتماد على منصة madrasati sa لاستكمال العام الدراسي من خلالها للطلاب والطلبات.التسجيل في منصة مدرستي
تعتبر منصة مدرستي من أهم وأفضل المنصات الإلكترونية التعليمية في العالم كله، والتي اطلقتها المملكة مؤخراً وهذا للاستكمال الدراسة أون لاين من خلالها في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، فالمنصة تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التعليمية، حيث توفر فصول إلكترونية يتفاعل فيها الطلاب مع المعلمين في شرح الدروس المقررة على مراحل التعليم المختلفة، وتعتمد المنصة على أسلوب التعليم الحديث، بالإضافة إلى توفير الاختبارات المستمرة للطلاب والواجبات المدرسية التي يقدمها المعلم من أجل متابعة مستوى الطالب.كيفية الدخول لمنصة التعليم عن بعد بالسعودية 1443
من السهل دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لمنصة مدرستي التعليمية في السعودية، وهذا من خلال الدخول على الرابط الخاص بها واستكمال باقي الخطوات، وتلك الخطوات هي:
- الدخول على موقع منصة مدرستي.
- اختيار أيقونة تسجيل جديد.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة من الرقم السري واسم المستخدم.
- يمكن دمج معلومات حساب منصة نور في منصة مدرستي.
- الضغط على أيقونة حفظ.
يمكن للطلاب التسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وهو تابع للملكة العربية السعودية، ويتم الدخول للمنصة من خلالها كالتالي:
- أولاً يتم تحميل وتثبيت تطبيق توكلنا عبر الهاتف المحمول.
- الدخول على الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا والضغط على أيقونة حسابي.
- اختيار منصة مدرستي.
- إضافة اسم الطالب والضغط على بحث.
- بعد ظهور الاسم نضغط على كلمة إرسال كلمة المرور.
- ستظهر بعد ذلك رسالة بها كلمة المرور، نقوم بإدخالها على الموقع.
- وبذلك سيتم تفعيل الحساب في منصة مدرستي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati sa كيفية الدخول لمنصة التعليم عن بعد بالسعودية 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.