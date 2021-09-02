قمة أردنية مصرية فلسطينية في القاهرة اليوم

دوت الخليج :- من المقرر أن تعقد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية في العاصمة المصرية القاهرة الخميس، وذلك ضمن مساعي لتنسيق لموقف عربي مشترك، لحل القضية الفلسطينية.
وتأتي القمة قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنحو أسبوعين، حيث يوجد مقترحات لعرض خطة سياسية شاملة لعرضها هناك.
وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الهدف من القمة “حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية المستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين”.
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