سفير مصر فى سول يلقى محاضرة الافتتاح بمنتدى مستقبل التعاون العربى-الكورى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور حازم فهمى سفير جمهورية مصر العربية فى سول فى أعمال منتدى مستقبل التعاون العربي-الكورى لعام 2021، والذى نظمته وزارة الخارجية الكورية بالتعاون مع معهد السياسات الاقتصادية الكورى والجمعية العربية الكورية.





ألقى السفير حازم فهمى، المحاضرة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان "اتجاهات مستقبل التعاون العربى الكورى: رؤية عربية"، حيث تناولت أهم المحددات والمؤثرات الدولية والإقليمية التى تساهم فى صياغة طبيعة ومستقبل تلك العلاقة ومجالات التعاون المتوقعة فى هذا الإطار، خاصةً فى أعقاب التغيرات الجذرية فى البيئة الدولية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن مجالات التعاون المستقبلية المتوقعة بين الجانبين العربى والكورى وعلى رأسها: تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، والنظم الصحية، والأمن الغذائى وإدارة الموارد المائية، والعسكرى، والثقافى.

شارك فى أعمال المنتدى مدير عام الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية الكورية وعدد من السفراء الكوريين الذين خدموا بالمنطقة العربية، فضلا عن رئيس معهد السياسات الاقتصادية الكورى، ورئيس الجمعية العربية الكورية، والسفراء العرب، وعدد من الأكاديميين وخبراء مراكز الأبحاث بكوريا والمنطقة العربية.