إيران.. عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع في محافظة كردستان 

قال مسؤول صحي في جامعة كردستان للعلوم الطبية إن حافلة سقطت في أسفل واد في محافظة كردستان غربي إيران وأسفر الحادث عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص.

وأضاف المسؤول الصحي، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون في الحادث.

وقال رئيس منظمة الطوارئ بجامعة كردستان للعلوم الطبية في غرب إيران، رضا بيرا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في طهران أن "حافلة متوسطة كانت تقل ركابا من مدينة مريوان باتجاه كاميران بمحافظة كردستان غرب البلاد، انحرفت وسقطت في واد".

ولم تعلن السلطات عن سبب الحادث واكتفت بالقول إنه قيد التحقيق.