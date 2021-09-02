بريطانيا ترصد 38154 إصابة و178 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، 38154 إصابة و178 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38154، مقارنة مع 35693 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.863 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 178 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 207 الأربعاء وهو أعلى عدد منذ أوائل مارس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 132920 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.